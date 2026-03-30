MN - Il Milan abbandona definitivamente la pista André: nessun rilancio dei rossoneri

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha definitivamente abbandonato la pista che portava ad André, giovane diciannovenne centrocampista che sembrava essere ormai prossimo a vestire la maglia rossonera. Dopo l'accordo raggiunto tra il Milan e il club bianconero, il presidente dei brasiliani ha deciso di bloccare la trattativa e di cambiare le condizioni, cosa che al Milan non è piaciuta, tanto da far saltare l'affare definitivamente.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

LA TRATTATIVA: DALL'ACCORDO AL DIETROFRONT DEL PRESIDENTE

Nelle scorse settimane, dopo una trattativa durata diversi giorni, i rossoneri pensavano di aver definito tutti i dettagli dell'acquisto, il cui valore complessivo poteva raggiungere i 17 milioni di euro (103 milioni di real brasiliani al cambio attuale). La vendita era stata concordata (in tre rate) come segue: 15 milioni di euro (91 milioni di real brasiliani) fissi e altri 2 milioni di euro (12 milioni di real brasiliani) variabili per il 70% dei diritti economici del giocatore - la parte in questione appartiene esclusivamente al Corinthians. Il restante 30% dei diritti appartiene al giocatore stesso, che a sua volta aveva accettato di rinunciare all'importo, il tutto per accelerare il processo.

Da qui in poi le cose hanno preso una piega inaspettata. Il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, non ha dato il via libera definitivo nonostante l’ufficio legale del Corinthians avesse già prodotto documenti che certificavano un’intesa preliminare. A complicare il quadro sono arrivate anche le dichiarazioni dell’allenatore Dorival Júnior, che ha espresso pubblicamente la propria contrarietà alla cessione nel corso della stagione, sottolineando come un giocatore del calibro di André meriti una valutazione economica ancora più alta e rappresenti una risorsa tecnica prima che economica. La trattativa si è quindi bloccata, con i brasiliani che sono convinti di avere tra le mani un giocatore di grande talento: negli ultimi giorni infatti è arrivato l'interesse di top club europei come Benfica ed Atletico Madrid. Dopo la notizia lanciata da ESPN che parlava di un aumento dell'offerta da parte del Milan per una cifra intorno ai 22 milioni di euro, 5 in più rispetto all'accordo iniziale, la nostra redazione ha invece appreso che il club rossonero non ha intenzioni di procedere con la trattativa e di fatto ha definitivamente abbandonato la pista André che dunque non vestirà sicuramente la maglia rossonera la prossima stagione.