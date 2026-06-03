Milan, Glasner ha fatto un'ottima impressione nell'incontro di ieri. Rangnick al bivio: rinnovo con l'Austria o futuro da dt rossonero?

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Dopo l'incontro di ieri con il Milan, Glasner ha fatto un'ottima impressione: è lui il nome caldo per la panchina del club rossonero

In vista della prossima stagione, il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo i no nei giorni scorsi sia di Andoni Iraola, destinato al Liverpool dopo l'addio di Arne Slot, che di Xavi, il quale sta aspettando la chiamata di una nazionale. Come riporta SportMediaset su Italia Uno, ad oggi la pista più calda è sicuramente quella che porta ad Oliver Glasner che ha fatto un'ottima impressione durante l'incontro di ieri con il club rossonero. Non è stato un vertice risolutivo, ma l'austriaco è un candidato forte per la panchina milanista.

Come direttore tecnico, invece, Gerry Cardinale sta pensado a Ralf Rangnick. I tifosi dell'Austria, in occasione dell'ultima amichevole prima della partenza della squadra per il Mondiale (domani), hanno esposto uno striscione per chiedergli restare come ct fino all'Europeo del 2028. In questo momento, il tedesco ha in mano la proposta di rinnovo della Federazione che gli offerto un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, ma per ora Rangnick prende tempo perchè l'offerta del Milan lo stuzzica parecchio.