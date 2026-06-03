Il Chelsea cerca un nuovo portiere: no della Roma per Svilar, pronto l'assalto a Maignan

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Dopo il no della Roma per Svilar, il Chelsea è pronto ad andare all'assalto di Mike Maignan. Il francese vuole chiarezza sul progetto rossonero

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere perchè il nuovo allenatore Xabi Alonso non è contento di quelli che ci sono ora nella rosa di Blues. Il club inglese ha provato a strappare Mile Svilar alla Roma, mettendo sul piatto 50 milioni di euro, ma i giallorossi hanno bloccato la partenza dell'estremo difensore.

E così ora il Chelsea è pronto a tentare l'assalto a Mike Maignan, che aveva già provato a prendere un anno fa. Il francese, che a fine gennaio ha rinnovato con il Milan fino al 2031, vuole capire in fretta quale sarà il progetto sportivo del Diavolo dopo la rivoluzione voluta fortemente da Gerry Cardinale, altrimenti inizierà a valutare la proposta dei londinesi.