Milan, ritorno di fiamma: spunta l'idea Bellanova per la fascia

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Con il ritorno in Champions vicino, il Milan ha già iniziato a muoversi per il mercato estivo. Oltre a un centravanti da 20 gol e a un difensore di spessore, i rossoneri valutano anche un rinforzo sulle fasce, dove dietro ai titolari servono alternative più affidabili.

In quest'ottica torna d'attualità Raoul Bellanova, profilo che unisce qualità tecnica, duttilità e vantaggi strategici. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, il laterale, oggi in forza alla Dea, sarebbe infatti utile sia sul piano tattico sia su quello delle liste UEFA, essendo inseribile tra i giocatori di formazione italiana e del vivaio.

Con Palladino meno centrale nel progetto atalantino, Bellanova starebbe guardandosi intorno. I primi contatti con il Milan, secondo i colleghi di Tuttosport, ci sono già stati: l'idea c'è e può crescere nelle prossime settimane.