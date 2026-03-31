Non solo il 9, il Milan cerca anche una seconda punta: idea Zaniolo

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La priorità, si sa, è prendere in estate un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di gol, ma il 9 potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo del Milan. Al momento in rosa ci sono cinque attaccanti e nessuno di loro è certo di rimanere: Pulisic è forse quello che ha più chance di restare, mentre Leao è reduce da una stagione non del tutto convincente dentro e fuori dal campo. E poi ci sono Gimenez, Nkunku e Füllkrug, tutti e tre tutt'altro che "stabili".

LA RINASCITA A UDINE - A scriverlo è questa mattina Tuttosport che spiega che l'idea in via Aldo Rossi sarebbe di prendere, oltre al centravanti, anche un giocatore che sappia muoversi da seconda punta ed eventualmente da attaccante esterno. E un nome in questo senso che resta sotto osservazione è quello di Nicolò Zaniolo, tornato ad alti livelli quest'anno con la maglia dell'Udinese. Dopo alcune annate non semplice a causa di diversi infortuni molto gravi, l'ex Roma si è rilanciato in Friuli sotto la guida di Runjaic che gli ha disegnato un ruolo da seconda punta al fianco di Davis nel 3-5-2 bianconero. E Zaniolo ha risposto presente e al momento è a quota cinque gol e cinque assist.

IL MILAN RAGIONA - Arrivato in prestito la scorsa estate dal Galatasaray, il giocatore verrà riscattato per 10 milioni di euro, ma la sua permanenza a Udine è tutt'altro che certa. Il Milan, che già in passato aveva provato a prenderlo quando in dirigenza c'era Paolo Maldini, ci sta pensando anche perchè Max Allegri lo apprezza molto e ai tempi della Juventus aveva provato a portarlo a Torino. Il prossimo 2 luglio Zaniolo compirà 27 anni, dunque è ancora nel pieno della sua carriera e potrebbe completare il futuro reparto offensivo di un Diavolo a cui non dispiacerebbe aumentare anche il numero di italiani nel proprio organico.