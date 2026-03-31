Lukaku non torna, Leao sì: Rafa domani a Milanello con il Napoli nel mirino

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Durante questa sosta per le nazionali, Rafael Leao e Romelu Lukaku sono stati entrambi lontano dall'Italia e hanno lavorato in Portogallo e in Belgio per risolvere i rispettivi problemi fisici e per migliorare la loro condizione in vista della ripresa del campionato che prevede il big-match tra Napoli e Milan al Maradona. C'è però una grande differenze tra i due: l'attaccante belga era infatti atteso oggi a Castel Volturno, ma non si è presentato (il club azzurro ha annunciato che prenderà provvedimenti, potrebbe essere anche messo fuori rosa), mentre il portoghese sarà regolarmente domani a Milanello dove al pomeriggio il Diavolo riprenderà gli allenamenti.

OBIETTIVO NAPOLI - Leao ha passato gli ultimi giorni in Portogallo per lavorare con il suo preparatore atletico di fiducia Francisco Martins e provare a smaltire l'infiammazione al pube che si è ripresentata e lo ha tenuto fuori contro il Torino. Lo staff medico milanista è rimasto in contatto costante con Rafa per seguire i suoi progressi e domani lo attende a Milanello per valutare le sue condizioni. I prossimi giorni saranno ovviamente decisivi per capire se il numero 10 rossonero sarà o meno a disposizione contro il Napoli: Leao vuole esserci e farà di tutto per essere tra i convocati di Max Allegri.

LEAO E IL MARADONA - Anche perchè quello di Napoli è uno stadio che porta bene al portoghese che in passato è stato spesso decisivo contro gli azzurri: indimenticabile è stata per esempio la doppietta del 2 aprile 2023 nello 0-4 del Milan in campionato, ma forse il momento più importante è arrivato un paio di settimane dopo nei quarti di ritorno di Champions League (18 aprile 2023), quando fece praticamente tutto il campo da solo palla al piede e regalò un assist al bacio per Giroud che dovette solo spingere la palla in rete (1-1 il risultato finale e rossoneri qualificati alla semifinale). Rafa spera di potersi ripetere anche lunedì prossimo, ma prima bisognerà vedere se avrà recuperato dal problema al pube.