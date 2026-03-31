Pulisic non segna più: l'americano alla ricerca del riscatto, in attesa di capire il suo destino

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In attesa di capire se l'Italia si qualificherà al Mondiale, il Milan è concentrato sul big match di Pasquetta contro il Napoli, forse la gara spartiacque della stagione. Massimiliano Allegri spera di poter contare anche su Christian Pulisic, che in questo 2026 sembra il lontano parente dell'attaccante che ha trascinato il Diavolo nella prima parte di stagione. Ne parla il Corriere dello Sport stamattina in edicola, che propone un focus su quello che è il rendimento dell'americano, forse nel periodo peggiore dall'inizio della sua avventura in Italia.

I numeri non mentono mai, a maggior ragione questa volta: con il Diavolo non segna dal 28 dicembre scorso contro il Verona a San Siro, ormai tre mesi fa, mentre con la nazionale l’ultima rete l’aveva siglata addirittura nel novembre del 2024 contro la Nuova Zelanda. Una fase delicata per il milanista, che proprio prima della sosta aveva dato dei segnali di ripresa con l’assist per il gol di Rabiot nella partita contro il Torino.

Dal ritiro con la propria nazionale, però, filtra ottimismo: "Devo essere più freddo in questi momenti. È un periodo difficile, però mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno"

Parole importanti da parte di un giocatore che sa di avere importanti qualità. La sua presenza è fondamentale per il Milan e Massimiliano Allegri, e il suo calo in questi ultimi mesi ha condizionato l'intero andamento del reparto offensivo rossonero. In attesa di capire come finirà questa stagione, quale potrebbe essere il suo futuro? Il giocatore ritiene di poter attendere la fine del Mondiale per valutare le proposte che potrebbero arrivare.

Al momento, il rinnovo del contratto di Pulisic è fermo. Non ci sono stati passi avanti dopo i dialoghi di qualche mese fa. Il Milan non avrebbe problemi ad estendere il contratto dell’attaccante, anche con un aumento dello stipendio, inoltre ha la possibilità di estendere il legame con Christian di un altro anno (fino al 30 giugno 2028), per effetto di un’opzione unilaterale inserita nel contratto del giocatore al momento dell’acquisto dal Chelsea nell’estate del 2023. Adesso, però, il focus è un altro: riavere a disposizione il miglior Pulisic per provare ad attuare una rimonta che sarebbe clamorosa.