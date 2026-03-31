Dal Belgio, Lukaku non torna a Napoli. Possibile rottura con il club

Dal Belgio, Lukaku non torna a Napoli. Possibile rottura con il clubMilanNews.it
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martedì 31 marzo 2026, 10:40L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

La rottura tra Romelu Lukaku e il Napoli si arricchisce di un nuovo capitolo. L’attaccante belga ha deciso di non rientrare a Castel Volturno nonostante fosse atteso per il raduno, scegliendo di proseguire il lavoro in Belgio. A riportarlo è il portale belga HLN, che aggiunge che il centravanti rimarrà in patria almeno fino alla fine di questa settimana.

L’entourage del calciatore però smentisce che ci sia mai stato un ultimatum da parte del Napoli: secondo varie ricostruzioni giornalistiche il club partenopeo a breve potrebbe arrivare con una presa di posizione ufficiale. Appare sempre più sicuro che Lukaku salterà la sfida di lunedì contro il Milan.