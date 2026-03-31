esclusiva mn Amelia: "A Napoli si deciderà il finale di stagione del Milan"

vedi letture

Il Milan può ancora credere nello scudetto? Quanto sarà importante e decisiva la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli sotto questo punto di vista? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex portiere del Milan, nonché campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Marco Amelia.

Pensa che il Milan possa lottare per lo scudetto fino alla fine?

"6 punti sono tanti. Il Milan può continuare il suo percorso, ma tanto passa da Napoli, perché la prossima partita sarà determinante per restare almeno nei 6 punti che ci sono adesso di distacco, e poi vedere qualche passo falso dell'Inter".

Quindi il campionato del Milan si deciderà a Napoli?

"Il finale di campionato sì, si deciderà a Napoli".

In caso di sconfitta il quarto posto rischia di essere messo in discussione?

"L'obiettivo del Milan era quello di ritornare in Champions, e sotto questo punto di vista non ci saranno tanti sconvolgimenti. Se il Milan non riuscisse ad arrivare secondo arriverà comunque nelle prime tre senza problemi, e quindi Napoli sarà uno spartiacque per restare agganciati ad una speranza, perché 6 punti sono tanti e l'Inter magari qualche punto lo può credere e magari ci si può credere in queste ultime giornate".

Allegri su cosa lavorerà per il finale di stagione? Cosa andrà a toccare?

"Io credo che in questo periodo di sosta è più un recupero di energie per questo rush finale per chi non va in Nazionale. A livello mentale pensare, conoscendo bene Allegri, come giusto che sia, quando ci sarà il gruppo al completo, solo alla partita di Napoli e non al resto della stagione perché diventa anche importante venire fuori dal Maradona con i 3 punti che li faranno ancora sperare".

Su cosa il Milan dovrà lavorare in estate per diventare competitivo a tutti gli effetti? E su Modric?

"Io penso che Modric possa tranquillamente fare qualche altra stagione considerando il rendimento che ha avuto quest'anno. Per quanto riguarda l'anno prossimo, con la qualificazione in Champions sarà importante e fondamentale la profondità di rosa. Io credo che il Milan abbia fatto una grande stagione quest'anno e che debba avere anche un po' di rammarico perché i punti persi contro le squadre che lottano per non retrocedere sono tanti e magari oggi eri lì con qualche punto in più davanti con l'Inter e sognare lo scudetto. Comunque penso che per l'anno prossimo la cosa più importante sarà la profondità di rosa, perché avranno da giocare anche le partite di Champions. Non c'è qualcosa o un ruolo in particolare, ma avere più titolari possibili nella rosa dei 23 giocatori sarà la cosa più importante da fare quest'estate".

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT