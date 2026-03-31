Tutti pazzi per Alajbegovic. C'è anche il Milan: un emissario rossonero lo ha visionato in Galles-Bosnia

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Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 del Salisburgo, ha attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui anche quelli italiani: come racconta Tuttosport, la prima società della Serie A a muoversi è stato il Napoli che è sulle sue tracce da tempo. Successivamente su di lui è piombata anche la Juventus che è andato a visionarlo da vicino in occasione di una gara di Europa League. Pure la Roma lo ha studiato da vivo, così come il Milan che ha inviato un proprio emissario giovedì sera al Millennium Stadium di Cardiff in occasione di Galles-Bosnia.

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Intanto il Milan ha annunciato il suo primo colpo per la prossima stagione: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".