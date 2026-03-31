L'osservatore Palma: "Milan, interessa il nuovo Zhegrova"

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Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'osservatore Marco Palma, il quale ha parlato di tre potenziali obiettivi di mercato che riguardano le italiane:

Esmir Bajraktarević (10-03-2005), esterno d'attacco del PSV. Di doppia nazionalità, è infatti nato negli Stati Uniti da genitori bosniaci. Dopo aver frequentato tutte le nazionali giovanili Statunitensi ha accettato la chiamata della nazionale maggiore bosniaca di cui è diventato uno dei migliori interpreti. Dotato di grandi capacità di dribbling, di imprevidibilità e di grandissima tecnica di base. Cresciuto nei New England Revolution, dopo aver disputato due ottime stagioni in prima squadra a gennaio 2025 è stato acquistato da PSV Eindhoven che lo pagato 3 milioni di €. Nei Paesi Bassi ha avuto un ottimo impatto facendo benissimo in campionato ed esordendo anche in Champions. Seguito dal Milan.

Somiglianza: Edon Zhegrova (Juventus)

Valore di mercato: 10 milioni €

Karim Coulibaly (23-05-2007), difensore centrale del Werder Brema. Nazionale tedesco under 21 di origini della Costa d'Avorio. Alto e forte fisicamente, rappresenta il tipico difensore moderno, aggressivo in marcatura e molto bravo nell'impostazione del gioco essendo dotato di un piede mancino di altissimo Ivello. Dominante nel gioco aereo e molto maturo a dispetto dell'età. Cresciuto nell'Amburgo, nell'estate del 2024 è passato al Werder Brema dove presto si è imposto come uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga.

Utilizzabile anche come schermo davanti la difesa, piace molto al Napoli da tempo sulle sue tracce.

Somiglianza: Willian Pacho (PSG)

Valore di mercato: 22 milioni €

Moncef Zekri (20-09-2008), terzino/esterno del Malines. Esterno sinistro tutta fascia nato in Belgio ma di nazionalità marocchina. Grande velocità sulla corsia esterna e spirito di sacrificio, attento nella fase difensiva e sempre propositivo in quella offensiva, prontissimo nei ribaltamenti di fronte dove dimostra grande intelligenza e precisione nel servire i compagni, essendo anche dotato di un piede mancino molto educato. Dopo aver fatto grandi cose con le formazioni giovanili, nel luglio 2025 è stato promosso in prima squadra. Capitano della nazionale marocchina Under 17 dimostra anche capacità di leadership. Seguito dalla Juventus.

Somiglianza: lan Maatsen (Aston Villa)

Valore di mercato: 8 milioni €