La certezza del presidente della Fifa è che l'Iran sarà al Mondiale negli Usa

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(ANSA-AFP) - ROMA, 31 MAR - "L'Iran sarà al Mondiale, nelle sedi previste", ovvero negli Stati Uniti: è la certezza espressa dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, in tribuna ad Antalya, in Turchia, per seguire l'amichevole Iran- Costa Rica. "L'Iran sarà alla Coppa del Mondo... questo é il motivo per il quale sono qui", ha detto Infantino, presente a sorpresa, nell'intervallo.

La partecipazione dell'Iran, che dovrà giocare in Usa, è stata messa in forse dalle parole del presidente Trump ("sono i benvenuti, ma meglio se non vengono...") e da quelle dei dirigenti iraniani, intenzionati a chiedere lo spostamento dei match in Messico. Il calendario prevede che l'Iran giochi a Los Angeles il 16 giugno (contro la Nuova Zelanda), il 21 (contro il Belgio) e poi a Seattle il 27 giugno (contro l'Egitto). (ANSA-AFP).