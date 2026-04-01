Italia, Gattuso lascia la panchina? La risposta dell'ex numero 8 rossonero

Italia, Gattuso lascia la panchina? La risposta dell'ex numero 8 rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 00:30News
di Niccolò Crespi

Una serata amara per tutti gli italiani. Ai Mondiali ci va la Bosnia, che vince ai calci di rigori contro un'Italia per più di un'ora di gioco in 10 contro 11, vista la folle espulsione di Bastone da ultimo uomo. Nei prossimi giorni Gattuso e l'Italia potrebbero prendere una decisione sul futuro della panchina azzurra in vista della Nations League e delle qualificazioni agli Europei del 2028.

Per ora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale su una conferma o un addio, ma questa potrebbe giungere a brevissimo.

"Sinceramente oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali" le parole di Gattuso dopo il k.o. Per ora, dunque, Gattuso è ancora il ct dell'Italia.