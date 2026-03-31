Mondiali, ancora un fallimento per il calcio italiano. La Bosnia vince ai rigori

Mondiali, ancora un fallimento per il calcio italiano. La Bosnia vince ai rigoriMilanNews.it
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Ieri alle 23:40News
di Niccolò Crespi

A Zenica la Nazionale di Gattuso va in vantaggio con Kean, rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Bastoni a fine primo tempo, subisce il pareggio nel finale dei regolamentari e cede dal dischetto Bosnia ai Mondiali. Un altro pesante fallimento per il calcio italiano.

Bosnia-Italia: formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Sergej Barbarez

ITALIA (3-5-2): G.Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso

Arbitro: Clément Turpin (Francia)