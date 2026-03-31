Nazionali, quanti "italiani" Della nostra Serie A in campo: minutaggi e risultati

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Come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sono 7 le partite amichevoli che hanno coinvolto calciatori che militano in Italia e che si sono concluse da poco. Tra queste spiccano il ko dell'Inghilterra in casa contro il Giappone e il pari dell'Olanda contro l'Ecuador, con Dumfries espulso al 12'. Di seguito tutti i match nel dettaglio con i marcatori e il minutaggio di chi veste la maglia di una società del nostro

Paese:

Austria-Corea del Sud 1-0: 48' Sabitzer

Inghilterra-Giappone 0-1: 23' Mitoma

Irlanda-Macedonia del Nord 0-0

Olanda-Ecuador 1-1: 3' autogol Pacho (O), 24' Valentia rig. (E)

Slovacchia-Romania 2-0: 7' Birligea aut., 46' Strelec

Ucraina-Albania 1-0: 46' Gutsulyak

minutaggio di chi milita in Italia:

Svoboda (Venezia) - 29 minuti in Austria-Corea del Sud

Suzuki (Parma) - 90 minuti in Inghilterra-Giappone

Elmas (Napoli) - 60 minuti in Irlanda-Macedonia del Nord

Dumfries (Inter) - 12 minuti in Olanda-Ecuador, espulso

De Vrij (Inter) - 90 minuti in Olanda-Ecuador Malen (Roma) - 17 minuti in Olanda-Ecuador Bijlow (Genoa) - 0 minuti in Olanda-Ecuador

Koopmeiners (Juventus) - 13 minuti in Olanda-Ecuador

Estupinan (Milan) - 90 minuti in Olanda-Ecuador Yeboah (Venezia) - 88 minuti in Olanda-Ecuador Obert (Cagliari) - 90 minuti in Slovacchia-Romania Lobotka (Napoli) - 90 minuti in Slovacchia-Romania Suslov (Hellas Verona) - 59 minuti in Slovacchia-Romania

Malinovskyi (Genoa) - 75 minuti in Ucraina-Albania

Hysaj (Lazio) - 59 minuti in Ucraina-Albania

Djimsiti (Atalanta) - 90 minuti in Ucraina-Albania