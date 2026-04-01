Nazionali, Pulisic titolare questa notte contro il Portogallo

Nazionali, Pulisic titolare questa notte contro il PortogalloMilanNews.it
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Oggi alle 00:20News
di Niccolò Crespi

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. 

Questa notte (all'1 ore italiane) l'USA di Christian Pulisic sarà impegnata in amichevole contro il Portogallo. Il numero 11 rossonero sarà regolarmente titolare.

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Belgio 3-5 , sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole