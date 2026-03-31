Playoff Mondiali, ai calci di rigore la sfida tra Italia e Bosnia

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Ieri alle 23:30News
di Niccolò Crespi

Si giocherà ai calci di rigore l'accesso per l'Italia o la Bosnia ai prossimi Mondiali di calcio, in programma questa estate in USA.

Bosnia-Italia: formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Sergej Barbarez

ITALIA (3-5-2): G.Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso

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Arbitro: Clément Turpin (Francia)