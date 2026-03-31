MN - Amelia: "Con la qualificazione in Champions sarà importante e fondamentale per il Milan la profondità di rosa"

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Il Milan può ancora credere nello scudetto? Quanto sarà importante e decisiva la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli sotto questo punto di vista? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex portiere del Milan, nonché campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Marco Amelia.

Su cosa il Milan dovrà lavorare in estate per diventare competitivo a tutti gli effetti? E su Modric?

"Io penso che Modric possa tranquillamente fare qualche altra stagione considerando il rendimento che ha avuto quest'anno. Per quanto riguarda l'anno prossimo, con la qualificazione in Champions sarà importante e fondamentale la profondità di rosa. Io credo che il Milan abbia fatto una grande stagione quest'anno e che debba avere anche un po' di rammarico perché i punti persi contro le squadre che lottano per non retrocedere sono tanti e magari oggi eri lì con qualche punto in più davanti con l'Inter e sognare lo scudetto. Comunque penso che per l'anno prossimo la cosa più importante sarà la profondità di rosa, perché avranno da giocare anche le partite di Champions. Non c'è qualcosa o un ruolo in particolare, ma avere più titolari possibili nella rosa dei 23 giocatori sarà la cosa più importante da fare quest'estate".