Mondiali: playoff; Turchia e Svezia qualificate
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Serata di festa per la Turchia e la Svezia che vincendo le rispettive finali dei playoff si sono qualificate alla fase finale dei Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada. La Nazionale allenata da Montella ha superato 1-0 il Kosovo nello spareggio giocato questa sera a Pristina grazie al gol di Kerem Aktürkoğlu (53'). Stacca il biglietto per la rassegna iridata di questa estate anche la Svezia che supera 3-2 la Polonia con le reti di Elanga (20'), Lagerbielke (44') e Gyökeres 88'. Inutili i gol del laterale dell'Atalanta Zalewski (33') e Świderski (55') (ANSA).
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