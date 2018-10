Biglia a MTV: "Giochiamo per noi e per Gattuso, devo ringraziare lui se sono ancora qua"

Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Certamente possiamo migliorare. Abbiamo fallito qualche partita, ma ci può stare. L'importante è risollevarci e continuare a lavorare come stiamo facendo".

Su Gattuso allenatore e uomo: "Devo ringraziarlo tantissimo se sono ancora qua, perchè mi ha dato fiducia e una nuova opportunità. Non lo fa solo con me, ma con tutti. Si fa apprezzare tantissimo dai giocatori ed ha un grandissimo rapporto con tutti. Per lo spogliatoio è importante, basti vedere Suso dopo il gol contro il Sassuolo che è andato ad abbracciarlo, ad esempio".

Sul rendimento di squadra cresciuto grazie al rapporto con Gattuso: "E' vero, perchè si lavora ad altissima intensità. Si mette di fianco a noi e non vuole che molliamo mai. Quando è finito l'allenamento lui può diventare anche tuo amico. Non dai solamente il 100% per te e per i tuoi compagni, ma anche per chi è in panchina. Noi stavamo con lui, perchè sapevamo che era solo questione di tempo, ma la qualità c'era".

Sui nostri punti di forza: "La personalità di giocare come sappiamo. Far girare la palla nel campionato italiano è difficile, ma quando sai che hai grande qualità nella squadra sono cose che vuoi fare. Sono aspetti che alleniamo durante la settimana".

Su come si prepara il derby: “Mentalmente, è una partita speciale, dove si deve vincere. Non per la parola ma per quello che conta, per quello che vogliamo fare, per i nostri obiettivi, per mettersi in discussione con chi è davanti”

Sulla voglia di giocare il derby: “Ne ho tanta perché il primo che ho giocato lo abbiamo perso e ho commesso un errore, abbiamo vinto in coppa ma da quello in Serie A sono rimasto deluso e poi il ritorno non l’ho giocato. La voglia è tantissima, soprattutto dopo le tre vittorie. Abbiamo voglia di continuare, ci prepariamo al meglio e andiamo a giocarcela”

Su cosa deve fare il Milan per vincere: “Sapere che troveremo una squadra in forma, non dobbiamo dimenticarci quello che ci ha portato a vincere tre partite di fila. Dobbiamo sapere che gli errori che abbiamo commessi con l’Inter li puoi pagare di più. Lo stadio sarà tosto ma dobbiamo avere personalità”

Su cosa il Milan teme dell’Inter e viceversa: “Se l’Inter ha vinto sei partite di fila è perché ha qualcosa di importante. Guarderemo quello che hanno fatto e loro faranno lo stesso”

Su Higuain: “E’ cambiato tanto, sono contento che sia in questa situazione ora. È felice, si trova benissimo qui. Ha trovato un grande rapporto con gli attaccanti. È uno dei trascinatori della squadra, abbiamo bisogno di lui al meglio. Speriamo che continui si questa strada”

Su Suso: “Me lo aspettavo, ha tantissima qualità e mi aspetto ancora di più. E’ giovane, può crescere tanto. Siamo felicissimi che sia a questo livello, lo ha dimostrato anche in Nazionale. Lui può diventare uno dei più forti del suo paese”

Sulla Champions League: “E’ l’obiettivo estivo ed è quello per cui lavoriamo”