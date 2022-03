Ceferin al CorSera: "Superlega? La Terrible League. Giusto punire gli atleti russi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato di molti argomenti, cominciando da tematiche legate alla guerra: "Dispiace punire gli atleti russi, ma è giusto così. Con Gazprom sono stati persi dei soldi, ma io non sono un codardo. Macron, Erdogan e Merkel sono tifosi. A Putin piacciono altri sport. La UEFA non è un'istituzione politica, non criticherà mai un primo ministro".

Spazio poi alla Superlega: "Se la Corte europea dirà che siamo un monopolio, Juventus, Real Madrid e Barcellona, escano pure e si facciano la loro UEFA. La Superlega è la Terrible League". E ancora su argomenti molto dibattuti: "Il Mondiale ogni 2 anni non si farà. Il fair play finanziario si cambia, ma non ci sarà il salary cap. Se l'Italia può ospitare gli Europei? Non fate stadi da tanti anni".