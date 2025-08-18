Landucci a MTV: "Abbiamo interpretato bene la partita. C'è una buonissima aria a Milanello"
Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Bari 2-0. Ecco le sue parole:
Sul passaggio del turno
"Quando si vince si è soddisfatti. Abbiamo interpretato bene la partita, gara seria con i ragazzi che hanno seguito le indicazioni del mister. Vincere ci fa star meglio, da domani penseremo alla prossima partita. Grazie al pubblico, 70mila persone per Milan-Bari".
Sull'atmosfera in squadra
"Ho trovato un ambiente di ragazzi perbene, professionisti. Che si sono messi a disposizione. C'è una buonissima aria a Milanello, mai sentito nessuno lamentarsi. Poi sono i risultati che contano ma ci sono belle cose".
Sull'infortunio di Leao
"Dobbiamo valutare nei prossimi giorni, abbiamo preferito levarlo per non rischiare più di tanto".
