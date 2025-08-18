Modric: "È stato fantastico essere qui e giocare i miei primi minuti a San Siro. Mi sono divertito molto"

di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Milan-Bari, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 2 a 0 grazie alle reti di Rafael Leao e Christian Pulisic, il neo acquisto del Diavolo Luka Modric ha lasciato un messaggio a tutti i suoi nuovi tifosi dopo l'esordio a San Siro con la maglia della formazione meneghina: 

"È stato fantastico essere qui e giocatore i miei primi minuti a San Siro. Mi sono divertito molto. Grazie per il vostro sostegno, ci vediamo sabato. Forza Milan!". 