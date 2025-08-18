Leao festeggia sui social la vittoria sul Bari: "Abbiamo appena cominciato"

Oggi alle 00:36News
di Lorenzo De Angelis

C'è lo zampino di Rafael Leao sulla vittoria del Milan sul Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il portoghese ha infatti aperto le danze nella notte di San Siro segnando la rete del vantaggio rossonero con una grande frustata di testa sulla quale il portiere Cerofolini non ha potuto fare niente.

La partita di Leao è però durata appena 17 minuti per via di un indurimento al polpaccio, situazione che verrà monitorata nelle prossime ore ma che non ha impedito al portoghese di festeggiare comunque la vittoria ed il passaggio del turno. Sui propri canali social il 10 del Milan ha infatti postato un carosello di foto durante la sua esultanza con scritto in didascalia "Abbiamo appena cominciato". 