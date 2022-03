TMW Radio - Braglia sul Milan: "La partita di Napoli può dare tanto a livello emotivo"

MilanNews.it

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a TMW Radio e ha commentato così il momento del Milan in vista del prossimo match di campionato contro l'Empoli: "Per il Milan la partita di Napoli può fare tanto a livello emotivo. E' una buona benzina da incamerare. Credo che la continuità del Milan possa essere importante per vincere il campionato".