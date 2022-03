Ceferin sul Mondiale ogni due anni: "Il progetto non è più sul tavolo. Erano tutti contrari"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, nella lunga intervista rilasciata questa mattina al Corriere della Sera, ha risposto anche a una domanda sul Mondiale con cadenza biennale, proposto da Infantino in qualità di presidente della Fifa ma respinto con forza da quasi tutto il mondo del calcio: "Il progetto non è più sul tavolo - ha dichiarato fermamente Ceferin - erano tutti contrari". Poi rispondendo a proposito della Coppa del Mondo per Club: "Ogni 4 anni va benissimo".