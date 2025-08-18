Leao subito in gol, poi si fa male. Gli esami diranno l'entità dell'infortunio, ma c'è ottimismo per la Cremonese

La gioia per il gol, il primo stagionale del Milan in partite ufficiali, è durata pochi minuti visto che Rafael Leao si è fatto subito male poco dopo aver portato avanti i rossoneri con una rete da centravanti vero. Il problema al polpaccio lo ha costretto ad uscire dal campo, lasciando spazio a Santiago Gimenez. Dopo un po' di preoccupazione iniziale dato che parliamo di un muscolo molto delicato, dallo spogliatoio milanista è arrivato un cauto ottimismo sulle condizioni del portoghese.

INDURIMENTO DEL POLPACCIO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dalle prime indicazioni che sono arrivate dallo staff medico del Diavolo dovrebbe trattarsi di un indurimento al polpaccio destro. Non dovrebbe essere quindi nulla di grave, ma prima di sbilanciarsi del tutto il Milan aspetta l'esito degli accertamenti a cui Leao si sottoporrà in queste ore per capire la reale entità del suo infortunio. La prima di campionato in programma sabato contro la Cremonese a San Siro non dovrebbe essere comunque in dubbio, anche se il club specifica che Rafa "verrà valutato nei prossimi giorni".

LA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE - Un vero peccato per Leao che aveva iniziato la stagione come meglio non poteva, vale a dire con un gol dopo pochi minuti. Questa deve essere la stagione della sua definitiva consacrazione e fin dalle prime amichevoli estive si è visto un Rafa con un atteggiamento completamente diverso rispetto al passato: concentrato, determinato e voglioso di essere decisivo in ogni momento della partita. La speranza a Casa Milan è che l'infortunio non sia nulla di grave e che possa tornare presto in campo, magari già sabato contro la Cremonese.

