Spagna, Suso: "Fiero di giocare in una delle migliori Nazionali al mondo"

Suso, attaccante del Milan e della Nazionale spagnola, ha parlato a TeleDeporte alla fine della vittoria per 4-1 contro il Galles: "Queste partite sono difficili e speciali da giocare. Sono molto felice per quello che abbiamo fatto e ovviamente per la vittoria. Sono molto orgoglioso di poter giocare in una delle migliori Nazionali al mondo. Cosa mi chiede Luis Enrique? Di giocare libero e di provare sempre a far male agli avversari quando ho la palla tra i piedi".