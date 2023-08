31 agosto 2008: 15 anni fa l'esordio di Ronaldinho al Milan

15 anni fa il Milan esordiva nel campionato di Serie A 2008/09 in malo modo, perdendo 2-1 con il Bologna in casa. Ma quel giorno fu ricordato anche in modo positivo, perché a San Siro fece il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera Ronaldinho. Giocatore dalla classe sopraffina, rimase al Milan per tre stagioni, collezionando 95 presenze e 26 gol.