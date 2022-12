9 dicembre 1990: doppietta di Rijkaard e gol di Stroppa, il Milan vince la Coppa Intercontinentale contro l'Olimpia Asuncion

Il 9 dicembre 1990, il Milan allenato da Arrigo Sacchi si è laureato campione del mondo per la terza volta nella sua storia: quel giorno, infatti, i rossoneri hanno battuto 3-0 i paraguaiani dell'Olimpia Asuncion e fine partita hanno alzato la loro terza Coppa Intercontinentale. Decisiva la doppietta di Frank Rijkaard e la rete di Giovanni Stroppa.

Sono passati 32 anni dalla nostra storica seconda Coppa Intercontinentale consecutiva

