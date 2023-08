Abate su Camarda: "E' ben tre anni sotto età ma ha la testa sulle spalle"

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan, ha parlato alla Gazzetta.it di Francesco Camarda, giovane promessa rossonera classe 2008 che da quest'anno è aggregato alla formazione primavera. Le sue parole: "Lui è sotto-sotto età… La premessa è che è molto più sveglio dell’età reale. Ha la testa sulle spalle, è un grande lavoratore. E’ giusta la linea del club che permette ai ragazzi di velocizzare le tappe, noi però ancora non sappiamo quale sarà il suo impatto in questa categoria. Se l’impatto sarà importante, e non è detto sia così, andrà tenuto coi piedi per terra.

Se avrà delle difficoltà, andrà sostenuto. Noi ci aspettiamo che le abbia e il nostro vero lavoro inizierà lì, aiutandolo a non abbattersi. Lui è ben tre anni sotto età. Quindi secondo me non bisogna avere grandissime aspettative su di lui, altrimenti facciamo il suo male. In termini di campo è una prima punta, un finalizzatore che sa anche legare il gioco”