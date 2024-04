Accade oggi, aprile 2002: Inzaghi e Pirlo regalano una preziosa vittoria contro il Verona

Era il lontano 28 aprile del 2002 e il Milan di Carlo Ancelotti, ancora in costruzione prima di quella che poi sarebbe diventata una delle squadre più forti in Europa di quel periodo, vinceva 2-1 in rimonta sul campo dell'Hellas Verona, conquistando così 3 punti fondamentale per la lotta alla qualificazione in Champions League (vinta a Manchester contro la Juve l'anno successivo).

Alla rete di Mutu al 28' del primo tempo risposero Inzaghi al 65' della ripresa e Andrea Pirlo all'82', regalando così ai tifosi milanisti una vittoria sofferta ma cruciale su un campo ostico come quello veronese.