Accade oggi: il Milan vince 1-0 contro il Genoa grazie a un gol di Boateng

vedi letture

Accade oggi: era il 25 aprile del lontano 2012 e il Milan di Massimiliano Allegri, in piena lotta per lo scudetto contro la Juventus di Antonio Conte, vinse 1-0 a San Siro contro il Genoa. Fu decisiva una rete di Kevin-Prince Boateng all'86', in quella che era la partita di recupero della 33^esima giornata di Serie A 2011\2012.