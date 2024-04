Accostato al Milan, Guido Rodriguez annuncia: "Non so se rinnoverò col Betis"

Accostato negli scorsi mesi alla mediana del Milan ed oggi obiettivo concreto del Barcellona per il prossimo calciomercato estivo, il centrocampista del Real Betis e della nazionale argentina campione del mondo Guido Rodriguez ha annunciato il suo futuro ai microfoni di Marca, lui che è in scadenza con il club andaluso il prossimo 30 giugno. Queste le sue dichiarazioni.

"La mia decisione dipende da tante cose, ma l'ho già detto, non voglio creare false aspettative nelle persone. L'unica cosa che posso dire è che sono molto affezionato a questo club, a questi tifosi, ma nella vità bisogna considerare tutto".

Rodriguez ha poi proseguito: "A oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverà il mio contratto. Il Betis è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma per ora ancora non so niente. Io qui sono stati felice in questi quattro anni e mezzo e sono ancora felice, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione".