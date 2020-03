acmilan - Fratelli di Milan

I fratelli sanno stringersi l'uno con l'altro e tutti lo stanno facendo nel nostro paese, senza alcuna distinzione, nemmeno di colori sociali, di bandiere e di tifoseria. I tifosi bresciani e i tifosi bergamaschi si abbracciano, si fanno coraggio tra loro, come giusto che sia. E nelle città si canta Fratelli d'Italia dai balconi. I fratelli sono importanti, cruciali, decisivi, anche nella grande storia del calcio. E, nel nostro caso, del Milan.



Proprio nella zona colpita per prima dall'attuale epidemia, a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, sono nati i fratelli Arcari, Pietro (Arcari III) e Bruno (Arcari IV), entrambi in campo in maglia rossonera anche se in periodi diversi fra loro: Pietro negli anni '30 e il più giovane Bruno poco prima e poco dopo la Seconda guerra mondiale. Mentre durante la Prima guerra mondiale era scomparso Arnaldo Carito, palermitano, fratello del giovane Guido che avrebbe indossato la maglia rossonera negli anni Venti.



Ben cinque, invece, i fratelli milanisti Cevenini: Aldo, Mario, Luigi (Zizì, la zanzara del pallone), Cesare e Carlo, tutti in campo per il Milan all'inizio del secolo scorso. Sporadiche le apparizioni in Prima squadra, molti anni dopo, dei fratelli Catilina e Willy Aubameyang, mai in campo insieme. Stesso destino per i Leite: Rodrigo Digao ha disputato una sola partita in Serie A, ma Ricardo Kaká era infortunato. Notissime le vicende dei fratelli Maldera e dei fratelli Donnarumma, una famiglia pugliese e l'altra campana.



Più sfumata la storia dei fratelli Gandolfi: Arrigo in campo nella Coppa Federale del 1916 e Luigi nel decennio successivo. Dal canto suo, Umberto Menti aveva preceduto di qualche stagione l'annata rossonera, 1943-44, di Romeo Menti, poi tra i caduti della tragedia di Superga. Campioni d'Italia nel Milan in tornei diversi, i Pedroni: Guido nel 1906 e suo fratello Vittorio nel 1907. Tra i pionieri di quel Milan anche i fratelli Attilio e Alessandro Trerè.