Il Giornale sul 3-3 del Diavolo contro il Genoa: "Il Milan non Gila più"

All'indomani del 3-3 del Diavolo contro il Genoa dell'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il Milan non Gila più". Alla squadra di Pioli non bastano tre gol per tornare alla vittoria dopo un mese dall'ultimo successo contro il Lecce. Purtroppo la difesa continua ad essere un problema e subisce altre tre reti.

La gara di ieri si è giocata con un clima molto particolare a San Siro: la Curva Sud milanista ha infatti fatto sciopero ed è rimasta in silenzio per tutto il match, prima di abbandonare gli spalti a dieci minuti dal fischio finale. Nel mirino dei tifosi, ci sono in particolare la proprietà e alcune politiche societarie che non sono piaciute.