acmilan - Il Milan Glorie sfida le leggende del Liverpool

La Liverpool FC Foundation, fondazione benefica ufficiale del Club, è felice di ospitare il Milan Glorie in occasione di una speciale partita che si giocherà ad Anfield nel mese di marzo.

Entrambe le squadre faranno rivivere insieme le finali delle coppe europee (Istanbul 2005 e Atene 2007) e si affronteranno nuovamente il 23 marzo 2019 alle 15.00. Tra i calciatori in campo: Jamie Carragher, Patrick Berger, Jerzy Dudek, Vladimir Smicer e Louis Garcia per il Liverpool; Ricardo Kaká, Andrea Pirlo, Dida, Massimo Ambrosini e Gennaro Gattuso per il Milan.

L'ambasciatore del Liverpool FC, Robbie Fowler, sarà il capitano dei Reds, mentre il Milan sarà guidato da Paolo Maldini.

Queste le parole di Robbie Fowler, capitano del Liverpool FC Legends: "Il Milan sarà sempre un avversario speciale per il Liverpool, quindi i nostri tifosi, esattamente come me, saranno sicuramente entusiasti di questo appuntamento. Speriamo di giocare un'altra grande partita ad Anfield per tutto il pubblico presente, contribuendo, al contempo, a raccogliere fondi vitali per l'ente benefico ufficiale del Club".

Paolo Maldini, capitano del Milan Glorie, invece, ha dichiarato: "È un vero onore far parte di questa grande partita. Le sfide contro il Liverpool sono sempre state battaglie combattute fino all'ultimo minuto. È bello avere la possibilità di rivivere questi momenti in uno stadio così speciale. Speriamo che Anfield, con la sua atmosfera unica, sia tutto esaurito. Per tutti i membri del Milan Glorie è estremamente importante, anche grazie a questo evento, sostenere i progetti di beneficenza della Fondazione Liverpool FC e di Fondazione Milan".

Il bomber del Liverpool, Ian Rush, sarà giocatore-allenatore dei Reds e potrà schierare ex del calibro di Patrik Berger, Steve McManaman e Jason McAteer. Tra i protagonisti del Milan Glorie, invece, ci saranno anche stelle del calcio come Massimo Oddo, Alessandro Costacurta, Serginho e il portiere Christian Abbiati.

Il ricavato della partita andrà alla Fondazione LFC, che mira a creare opportunità per cambiare la vita di bambini e giovani, e una parte sarà devoluta a Fondazione Milan, impegnata ad avvicinare le nuove generazioni ai valori dello sport.

Fondazione Milan destinerà, infatti, i proventi di questa partita di beneficenza a quei progetti destinati alle periferie di Milano, per sostenere i giovani a rischio sociale o che rischiano di abbandonare la scuola.

Il denaro raccolto lo scorso anno ha contribuito a finanziare vari progetti della Fondazione LFC e dei suoi partner, tra cui MOVE a Alder Hey che sta aiutando con successo bambini con fibrosi cistica fornendo attività fisica su misura per migliorare la loro salute e qualità della vita; e il nuovo progetto Onside della Fondazione LFC, che è stato implementato in collaborazione con la polizia di Merseyside e le scuole di North Liverpool, per prevenire il coinvolgimento dei giovani nella criminalità di bande giovanili.

Jenny Stewart, capo ad interim della Fondazione Liverpool FC, ha aggiunto: "Siamo lieti di annunciare la nostra terza partita di beneficienza ad Anfield e non vediamo l'ora di accogliere i nostri amici del Milan. I nostri tifosi ci hanno sostenuto molto l'anno scorso, aiutandoci a raccogliere oltre un milione di sterline per la Fondazione LFC, che possono fare la differenza per migliaia di bambini e giovani di tutto il Merseyside e oltre".

Il costo del biglietto per assistere alla partita è di £22 per gli adulti, di £5 per i bambini e di £15 per gli over 65. I biglietti saranno messi in vendita per gli abbonati del Liverpool e per i membri LFC dalle 11.00 di giovedì 6 dicembre. Tutti gli altri tifosi e sostenitori potranno acquistare il biglietto dalle 11.00 di lunedì 10 dicembre.

Tutti i biglietti sono acquistabili solo online sul sito del Liverpool.