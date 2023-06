Addio Maldini, Leonardo sulle modalità: "Tutto il mondo del calcio è attonito"

MilanNews.it

Leonardo nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha specificato come sia rimasto sorpreso per modalità e motivazioni dell'addio di Paolo Maldini, licenziato dal Milan: "Non solo sono attonito, lo è tutto il mondo del calcio per la modalità dell’addio e per le motivazioni. Il Milan negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions. Da oltre un decennio la società non chiudeva il bilancio in utile e ora lo sta per fare, senza contare che il valore complessivo del Milan, da quando Elliott è subentrato ai cinesi a oggi, è quadruplicato"