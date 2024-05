La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Bologna vicino alla Champions

Il pareggio del Bologna a Torino avvicina la squadra di Thiago Motta al sogno Champions. Ora manca davvero pochissimo ai felsinei per arrivare al quinto posto, l'ultimo valevole per giocare la massima competizione continentale. Occhio quindi alla sfida fra Roma e Juventus in programma domenica alle 20.45 e che potrebbe dare un'ulteriore certezza per i rossoblù.

Il Torino invece saluta quasi definitivamente la zona Europa. Servirebbe la vittoria di una fra Atalanta e Roma in Europa League più quella in Conference della Fiorentina per far sì che la decima piazza possa valere una qualificazione. La speranza c'è ancora ma i tre punti dal Napoli - impegnato a Udine - sembrano difficile da rosicchiare a questo punto del campionato. Ivan Juric, in caso di mancato approdo in Europa, ha già detto che probabilmente non proseguirà la propria esperienza a Torino. Caldi i profili di Sarri e Italiano.

Questa la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì:

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57**

Lazio 55

Fiorentina 50**

Napoli 50

Torino 47*

Monza 44

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno

Il programma della giornata

Torino-Bologna 0-0

Monza-Lazio sabato h18.00

Sassuolo-Inter sabato h20.45

Cagliari-Lecce domenica h12.30

Empoli-Frosinone domenica h15.00

Hellas Verona-Fiorentina domenica h15.00

Milan-Genoa domenica h18.00

Roma-Juventus domenica h20.45

Salernitana-Atalanta lunedì h18.00

Udinese-Napoli lunedì h20.45