Te lo Porto io: Coincecao opzione concreta per il Milan con la regia di Mendes

vedi letture

La battuta è fin troppo facile: se parli di Sergio Coincecao parli di Porto e, se parli di porto, citi un verbo italiano che si utilizza per indicare lo spostamento di un oggetto da un luogo a un altro. Che poi è la stessa azione che potrebbe compiere lo stesso Coincecao spostandosi da Porto e dal Porto verso Milano e il Milan con la regia del suo potentissimo agente Jorge Mendes.

Meno sponsorizzato di Antonio Conte, ma gradito alla piazza, Sergio Coincecao rappresenta oggi una opzione concreta per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione: ha uno status di un buon livello europeo, uno stipendio accettabile sui 3 milioni di euro a stagione, 4-2-3-1 come modulo base con i giocatori rapidi (Galeno alla Leao per fare un esempio) al centro della scacchiera; a ciò si aggiunge anche il non banale dettaglio di conoscenza della Serie A, dato che con il suo Porto ha sempre messo in difficoltà tutte le squadre italiane e dato che in Italia lo stesso Coincecao ha giocato con Lazio e Inter.I fari su di lui si sono riaccesi dopo che Villas Boas ha vinto le elezioni da presidente del Porto a discapito di Pinto da Costa, grande sponsor di Coincecao, il quale, se lo volesse, potrebbe liberarsi dall'accordo con il club lusitano e accordarsi con una nuova squadra. In tutto ciò c'è, ovviamente, da considerare 'è il forte convolgimento del super agente Jorge Mendes, che sta cercando di convincere il Milan a scegliere l'allenatore del Porto per il post Pioli, con l'aggiunta che tante operazioni di mercato dei rossoneri potrebbero poi essere, nel caso, orchestrate dallo stesso Mendes. Insomma: Coincecao te lo porto io. E, forse, non solo lui.