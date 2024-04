Allegri sul Milan: "Affrontiamo una squadra forte e ben allenata"

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "Il passaggio in finale di coppa Italia ha fatto sì di aver raggiunto in parte un obiettivo, ora abbiamo tre gare di campionato per fare i punti per la Champions": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il momento della squadra tra la possibilità di vincere un trofeo il prossimo 15 maggio contro l'Atalanta e la necessità dell'ultima accelerata per entrare tra le grandi d'Europa. "Contro il Milan è sempre bello, è una sfida affascinante e uno scontro diretto - continua l'allenatore sul big-match di domani allo Stadium - in più affrontiamo una squadra forte e ben allenata". (ANSA).