Alphadjo Cissè saluta l'Hellas: "Verona, solo grazie"
Alphadjo Cissè saluta l'Hellas Verona: l'attaccante classe 2006 appena acquistato dal Milan in questa finestra invernale, ma rimasto in prestito al Catanzaro in Serie B dove aveva giocato con ottimi risultati la prima parte della stagione, ha salutato la formazione veneta che lo ha accolto quando aveva 14 anni e lo ha fatto esordire anche tra i professionisti, tra Coppa Italia e Serie A. Il giocatore ha scelto Instagram per il suo messaggio di addio alla formazione scaligera.
Il messaggio di Alphadjo Cissè per l'Hellas Verona: "Verona, solo GRAZIE. Qui sono cresciuto, incontrando persone che mi hanno aiutato e sostenuto. L’Hellas è stata più di una casa, un pezzo della mia vita che porterò sempre dentro, ovunque andrò".
