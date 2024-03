Amarcord Milan, 38 anni fa Silvio Berlusconi diventava presidente rossonero

Sono passati più di dieci mesi dalla morte di Silvio Berlusconi ma nel cuore dei tifosi del Milan rimangono impresse memorie e immagini degli anni vittoriosi in Italia, Europa e mondo della squadra messa in piedi dal Cavaliere. Oggi ricorre una data molto importante in questo senso: 38 anni fa Silvio Berlusconi diventava Presidente del Milan. Era il 24 marzo 1986, una data che avrebbe segnato irrimediabilmente la storia rossonera. Da presidente del Milan Berlusconi ha vinto praticamente tutto. Il suo palmares: 8 Campionati italiani, 5 Coppa Campioni/Champions League, 6 Supercoppa Italia, 5 Supercoppa europea, 3 titoli mondiali per club, 1 Coppa Italia.

Oggi il profilo ufficiale del club ha commemorato questa evenienza con la pubblicazione di un video celebrativo, accompagnato dalle seguenti parole: "In questo giorno nel 1986 Silvio Berlusconi divenne Presidente di questo grande Club. Il resto, come si suol dire, è storia". Guarda il video:

#OnThisDay in 1986, Silvio Berlusconi became President of this great Club. The rest, as they say, is history #SempreMilan pic.twitter.com/Lctgy6tf3k