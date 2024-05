Il Ct della Slovenia Kek spiega perché Sesko vale 50 milioni

Il Milan ha gli occhi puntati su Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia è da tempo un pupillo della dirigenza rossonera e quest'estate, con il Diavolo che cerca un nuovo centravanti, potrebbe essere il momento giusto per sferrare il colpo definitivo. La Gazzetta dello Sport questa mattina indica Sesko come il principale obiettivo rossonero e poi propone un'intervista al suo Ct della Slovenia, Matjaz Kek. La nazionale parteciperà quest'estate agli Europei 2024 in Germania con il classe 2003 punta di diamante.

Le parole del Ct Kek sul perchè Sesko abbia un valore da 50 milioni: "E’ forte fisicamente, tecnico e maturo. In Europa, di punte così, ce ne sono poche. A Lipsia è cresciuto in modo esponenziale diventando più concreto nelle scelte di gioco. Un’altra qualità che lo contraddistingue è la velocità. E’ l’attaccante moderno per definizione. Non so dove giocherà ma intanto in estate me lo godrò io… Benjaminn rappresenta una minaccia costante per gli avversari indipendentemente dalla squadra in cui gioca".