Amelia: "Il Milan rischia molto nel suo modo di giocare"

Marco Amelia, ex calciatore rossonero (29 presenze in 4 anni di militanza), nel corso di una intervista concessa al Messaggero Veneto ha parlato così del momento del Milan, prossimo avversario dell'Udinese: : "Non credo che il Milan sia mancato sotto il profilo gestionale, anzi. Io parto da più lontano e dico che non è stato facile il cambiamento post Pioli".

Continua Amelia: "Fonseca l’ho seguito nel suo percorso alla Roma e mi è sembrato un ottimo tecnico, quindi bisogna vedere quali problematiche sono sorte all’interno dello spogliatoio, magari tra qualche rinnovo contrattuale andato a rilento e qualche giocatore di alto livello che non ha reso secondo le aspettative".

Che Milan è quello di Conceicao?

"Una squadra che sta vivendo sotto grande pressione e che ha bisogno di ritrovare una vittoria, ma è anche una squadra che esercita una pressione alta e che dunque si ritrova a lasciare molti metri alle spalle dei propri difensori, come ha evidenziato molto bene la Fiorentina che ha sfruttato quegli spazi. Il Milan dunque rischia molto nel suo modo di giocare, anche se l’arrivo di Walker è stato importante".