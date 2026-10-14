Amorim a Sky: "Non leggo niente, sono concentrato solo sulla squadra"

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Mister Ruben Amorim è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Salisburgo-Milan di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

Giorni un po’ complicati dopo il pareggio di Sassuolo:

“Prima di tutto non leggo niente e non vedo nulla al di la della squadra in modo di poter stare in salute e poter fare il mio lavoro. Dovremmo avere più punti ma è il nostro obiettivo, come crescere. Sono cose normali nei grandi club, dobbiamo saperlo gestire”.

Il Milan di Amorim ha bisogno di tempo?

“Penso che ogni progetto necessiti di tempo. Sappiamo che di questi tempi è impossibile avere tanto tempo, è necessario vincere. Ma la mia preoccupazione è di fare bene per la squadra e vincere. Quello che succede attorno al club non è una mia preoccupazione”.

Che partita sarà? Qualche stagione fa era una sfida di Champions League:

“Per noi è sempre Champions League, ogni dettaglio è importante. Ogni partita è importante per noi: sarà difficile. È una squadra nota per il suo ritmo, dovremo essere forti sulle corse e dovremo essere pronti fisicamente. Dovremo mettere il nostro stile nella partita”.

Come sta la squadra?

“Penso che la squadra stia bene. Abbiamo sentito questa delusione dopo Sassuolo, ma la squadra è pronta. Dobbiamo pensare sempre al futuro, faremo di tutto per provare a vincere la partita”.

Domani è il momento di Camarda?

“Si sta allenando bene. Domani ci sarà un’opportunità in più, non vi dirò se partirà titolare o no ma come vi ho detto nelle prossime settimane avrà minuti in più: da questa cosa traetene le informazioni che credete più giuste. Ma tutti devono essere pronti”.

Su Comotto:

“Sta facendo molto molto bene. Dobbiamo capire che giocava in Serie B, ora è al Milan e anche un pareggio è un dramma: bisogna essere pronti anche sotto questo aspetto. A centrocampo abbiamo tanti giocatori e dovremo fare tante rotazioni. A volte è anche questione di fortuna sfruttare delle opportunità”.