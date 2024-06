Anche il Como su Hummels: offerta da tre milioni più bonus

vedi letture

Autore di una stagione da record con il Borussia Dortmund, il difensore tedesco Mats Hummels non prolungherà la sua avventura coi gialloneri. Con grande sorpresa di tutti, il 35enne lascerà il club del suo cuore quest'estate e le pretendenti non mancano di certo.

Secondo quanto riporta FootMercato, diverse società avrebbero già contattato Hummels, tra cui il Como. I neopromossi in Serie A stanno preparando un'offerta per l'esperto centrale con uno stipendio di 3 milioni di euro all'anno più bonus. Hummels, che non è stato convocato per gli Europei in Germania, sta valutando questa offerta.