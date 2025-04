Vigilia di Venezia-Milan, Conceiçao non parlerà in conferenza. Il Milan parte nel pomeriggio

vedi letture

Giornata di vigilia per il Milan che domani alle 12.30, in uno dei due lunch match del 34° turno di Serie A Enilive, sfiderà il Venezia, desideroso di punti in chiave salvezza. I rossoneri ieri si sono allenati al mattino e hanno ritrovato in gruppo Kyle Walker che aveva dato segnali di recupero anche prima del derby di Coppa Italia per il quale, alla fine, non era stato convocato (leggi qui). Questa mattina è in programma il consueto allenamento di rifinitura a Milanello.

Successivamente salta l'appuntamento di Sergio Conceiçao in conferenza stampa: l'allenatore rossonero non parlerà davanti ai giornalisti, anche per rispettare la giornata di lutto nazionale. Dopodichè, nel pomeriggio, il Milan si sposterà con un volo charter nella città della laguna dove domani allo stadio "Penzo" si affronterà il Venezia di mister Di Francesco.