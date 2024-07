Anche oggi previste due sedute di allenamento per il Milan a Milanello

MARTEDÌ 16 LUGLIO

La squadra tornerà al lavoro per due nuove sessioni di allenamento: al mattino alle ore 10.00 e al pomeriggio alle ore 17.00.

IL REPORT DI IERI

Rossoneri a Milanello ieri mattina per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Fonseca.

Squadra negli spogliatoi alle 9.15 per il primo dei due allenamenti odierni; prima parte dedicata all'attivazione muscolare seguita da una serie di esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e degli elastici. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni tecnico-tattiche, che hanno preceduto una partitella su campo ridotto che ha chiuso il primo allenamento.

Pranzo e riposo in camera prima di ripresentarsi negli spogliatoi per l'allenamento pomeridiano iniziato con la consueta attivazione muscolare. Il programma della seconda sessione ha visto i calciatori impegnati in esercitazioni focalizzate sul possesso prima e sulla tattica poi. Ha concluso la doppia seduta la consueta partitella.