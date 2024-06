Atalanta, Juventus e Milan: come verranno ripartite nei tre gironi di Serie C?

vedi letture

In attesa dell'ufficialità dello sbarco in Lega Pro della terza squadra B della sua storia, il Milan, ci si interroga su come tali formazioni, quella rossonera oltre ad Atalanta e Juventus, verranno ripartite fra i tre gironi.

A termini di regolamento, infatti, di formazioni B ne sono consentite una sola per raggruppamento ma con anche un discreto spazio di manovra per la scelta, con le dirigenze che potranno trovare la trovare migliore per ognuna. Con il sorteggio come ultima opzione in caso di mancato accordo.

In quest'ottica la Juventus, la più anziana con l'ingresso oramai datato 2018 che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com vorrebbe evitare di scendere nel Girone C dopo che dodici mesi fa era passata dal gruppo A al B per lasciare spazio all'Atalanta.

Alla base di questa posizione del club bianconero ci sarebbe una mera questione logistica. Dal capoluogo piemontese, attraverso l'aeroporto di Caselle, ci sarebbe un problema di collegamenti con il sud Italia. Spostamenti, invece, molto più agili per Dea e Diavolo dagli scali di Orio al Serio e Malpensa.